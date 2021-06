https://it.sputniknews.com/20210623/firenze-ritrovato-bambino-di-2-anni-scomparso-di-casa-nella-notte-11848869.html

Ritrovato bambino di 2 anni scomparso di casa nella notte

Ritrovato bambino di 2 anni scomparso di casa nella notte

Nicola era scomparso di casa nella notte tra il 21 e il 22 giugno. I genitori hanno dato subito l'allarme ai carabinieri. 23.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-23T09:58+0200

2021-06-23T09:58+0200

2021-06-23T10:00+0200

scomparsa

firenze

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/800/88/8008817_0:173:3029:1876_1920x0_80_0_0_e040421f278616e5edc532d234b61423.jpg

Ritrovato vivo il piccolo Nicola Tanturli, il bambino di 21 mesi scomparso la notte scorsa dalla sua casa a Palazzuolo sul Senio, come ha annunciato la prefettura di Firenze. I genitori di Nicola hanno dato l'allarme della scomparsa del figlio dopo aver ritrovato il suo letto vuoto al risveglio e dopo averlo cercato per casa e nei dintorni.Nicola, che vive con i genitori e il fratelli di 4 anni, è abituato a muoversi abbastanza in autonomia nella zona attorno alla propria casa, situata in un posto abbastanza isolato e circondata da una fitta boscaglia. L'ipotesi iniziale e che si sia proprio allontanato di casa di notte ma che si sia perso dopo aver camminato troppo.Nelle ricerche sono stati coinvolti i vigili del fuoco, i carabinieri, il soccorso alpino e molti volontari della protezione civile e abitanti della zona circostante. Le operazioni sono state intralciate dal terreno impervio e dalla scarsa copertura della rete cellulare, implementato quindi anche l'ausilio di cani molecolari e cani da soccorso per scandagliare una zona di quasi 10 chilometri quadrati.

firenze

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

scomparsa, firenze, italia