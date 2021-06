https://it.sputniknews.com/20210623/ecco-come-e-stato-ritrovato-il-piccolo-nicola-dal-giornalista-rai-11850541.html

Ecco come è stato ritrovato il piccolo Nicola dal giornalista Rai

Ecco come è stato ritrovato il piccolo Nicola dal giornalista Rai

Il racconto emozionato del giornalista Rai che ha ritrovato il bambino per puro caso, mentre percorreva un sentiero dell'Alto Mugello. 23.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-23T12:02+0200

2021-06-23T12:02+0200

2021-06-23T12:03+0200

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/841/53/8415376_0:64:1281:784_1920x0_80_0_0_a41e9f3452c4f447441c28d558babda3.jpg

Il piccolo Nicola Tanturli di due anni è stato ritrovato e sta bene, ora è all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze per accertamenti.Il suo ritrovamento ha sicuramente qualcosa di singolare, poiché alle attività di ricerca hanno partecipato oltre 200 operatori di varie forze, un elicottero dotato di termoscanner e i droni dei Vigili del Fuoco.Tuttavia a ritrovarlo è stato il giornalista di Rai 1, Giuseppe Di Tommaso, inviato del programma ‘La vita in diretta’.Il giornalista ha raccontato che stava risalendo una strada sterrata quando ha sentito un lamento provenire dalla scarpata. Ha detto che era da solo perché poco prima si era sentito male ed aveva fermato la macchina per riprendersi.Quando ha sentito la voce del bimbo, lo ha chiamato per nome prima a bassa voce e poi urlando. A quel punto il bambino ha risposto: “Mamma!”Di Tommaso è dovuto tornare indietro perché in quel punto non c’era segnale, ha quindi avvertito i carabinieri che sono giunti subito sul posto.La scarpata era ripidissima ha spiegato il giornalista Rai e così in due hanno portato su il bambino, scrive il Corriere della Sera.Le lacrime del giornalistaAlberto Matano, conduttore del programma di Rai 1 ‘La vita in Diretta’, all’Adnkronos ha spiegato che ha sentito al telefono Di Tommaso “tra le emozioni, le lacrime e la gioia, mi ha chiamato e mi ha detto: ‘È vivo, è vivo!’”

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia