Draghi: Italia in crescita nei prossimi due anni. Immigrazione tema europeo

In vista del Consiglio Europeo che partirà domani, il premier Draghi parla alla Camera e presenta gli argomenti di cui parlerà per conto dell'Italia agli altri... 23.06.2021, Sputnik Italia

In vista del prossimo Consiglio europeo del 24 e 25 giugno a Bruxelles, il presidente del Consiglio Mario Draghi riferisce alla Camera dei Deputati e parla dei temi più impellenti per l’Italia.In primis della crescita economica del sistema Paese nei prossimi due anni, con una previsione positiva e in linea con il resto dei Paesi UE.“La situazione economica europea e italiana è in forte miglioramento”, afferma Draghi che cita le proiezioni della Commissione Europea per il 2021 e il 2022 secondo cui “l’Italia crescerà rispettivamente del 4,2% e del 4,4%, come l’UE nel suo complesso.”Draghi, però, dice che alcuni indicatori che il governo ha a disposizione indicano “che la ripresa sarà ancora più sostenuta”, in particolare cita i dati Istat sulla fiducia dei consumatori e delle imprese riferiti al mese di maggio, che “sono in marcato aumento”.Restano tuttavia “alcuni rischi” e sono legati alla situazione epidemiologica internazionale, vanno infatti tenute sotto controllo le varianti del virus, “che possono rallentare il programma di riaperture e frenare consumi e investimenti”.La questione migrantiDraghi ricorda che la questione dei flussi migratori “torna ad essere in agenda al Consiglio Europeo su precisa richiesta dell’Italia”, dice Draghi, il quale afferma che l’obiettivo del governo è quello di “gestire l’immigrazione in modo equilibrato, efficace e umano”.Tuttavia “questa gestione non può essere soltanto italiana. Deve essere davvero europea. Occorre un impegno comune che serva a contenere i flussi di immigrazione illegali; a organizzare l'immigrazione legale; e aiutare questi paesi a stabilizzarsi e a ritrovare la pace”, spiega.

