Dalla variante Delta, alla "più trasmissibile" Delta plus. Ecco cosa sta accadendo

Dalla variante Delta, alla "più trasmissibile" Delta plus. Ecco cosa sta accadendo

Individuata in India e altri paesi la variante Delta plus, sarebbe resistente anche alle cure con anticorpi. Le autorità sanitarie la studiano.

coronavirus nel mondo

Anche le varianti dei virus a loro volta possono variare e far impazzire anche gli scienziati che provano a seguirne le mutazioni attraverso il sequenziamento.La nuova variante è stata denominata Delta plus perché è una “diversificazione” della già nota variante Delta, individuata per la prima volta in India.Quella nuova, la plus, scientificamente si chiama variante AY.I ed è stata trovata in 22 casi negli stati indiani di Maharashtra, Kerala e Madhya Pradesh. Così afferma il ministero della salute indiano come riportato anche da Il Giornale.Questa variante viene ora considerata come una “Variant of concern” (Voc), ovvero una variante che preoccupa a causa del soddisfacimento di alcuni criteri come la facilità di trasmissione, malattia più grave, neutralizzazione ridotta da parte di anticorpi o efficacia ridotta di cure e vaccini.Secondo le autorità sanitarie indiane, questa versione del Sars-CoV-2 ha la capacità di legarsi molto più facilmente alle cellule polmonari ed è potenzialmente resistente alle terapie con anticorpi monoclonali.La Delta plus sarebbe già presente anche in Portogallo, Regno Unito, Svizzera, Giappone, Polonia, Nepal e Russia, oltre alla Cina.

