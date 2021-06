https://it.sputniknews.com/20210623/covid-focolaio-discoteche-sarde-2020-fu-epidemia-colposa-11848430.html

Covid, focolaio discoteche sarde 2020 fu "epidemia colposa"

Covid, focolaio discoteche sarde 2020 fu "epidemia colposa"

Decine di persone contagiate tra cui molti dipendenti. Chiusa l'indagine, nei guai diversi gestori di locali notturni della Costa Smeralda 23.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-23T11:59+0200

2021-06-23T11:59+0200

2021-06-23T11:59+0200

coronavirus in italia

sardegna

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/1f/9961764_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_533edb9f82ddaf5a2e7aca862b663a18.jpg

Risalgono allo scorso agosto 2020 le immagini delle discoteche della Costa Smeralda che mostrano migliaia di turisti assembrati negli spazi ristretti, nonostante su tutto il territorio italiano fossero in vigore le norme sul distanzaimento e restrizioni da cronavirus.Infatti, proprio a seguito di questi eventi la curva dei contagi in Sardegna si è impennata. Dopo mesi di indagini, la procura di Tempio Pausania ha presentato il costo dei danni ai gestori dei tre locali più gettonati, il Billionaire di Porto Cervo, il Phi Beach di Baja Sardinia e il Country Club di Porto Rotondo. Tra i presenti vi era un alto numero di positivi al Covid-19, e visto la stretta prossimità tra le persone, sono stati in centinaia i contagiati, compresi anche i vari dipendenti dei locali. Tra i contagiati, anche personaggi di spicco del jet set internazionale, quali Flavio Briatore, proprietario del locale Billionaire, in seguito ricoverato a Milano. Briatore si scontrò a distanza con il sindaco di Arzachena Roberto Ragnedda, accusandolo di aver limitato gli orari dei locali notturni per contenere la diffusione del virus, ma Briatore finì davanti al tribunale con l'accusa di diffamazione.

sardegna

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus in italia, sardegna