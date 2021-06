https://it.sputniknews.com/20210623/conferenza-su-libia-tutti-a-favore-del-ritiro-dei-mercenari-tranne-la-turchia-11860198.html

Tutti i partecipanti alla conferenza sulla Libia a Berlino, ad eccezione della Turchia, hanno sostenuto incondizionatamente l'immediato ritiro di tutte le... 23.06.2021, Sputnik Italia

In un riferimento a questo paragrafo si rileva che la Turchia sostiene questa disposizione con riserva.Nella capitale tedesca si è svolta oggi la seconda conferenza internazionale sulla Libia nell'ambito del cosiddetto Processo di Berlino.Durante l'incontro era presente per l'Italia il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, che prima della conferenza ha avuto modo di parlare con Mohamed Al-Menfi, presidente del consiglio presidenziale della Libia.Il Forum del dialogo politico libico sponsorizzato dalle Nazioni Unite all'inizio di febbraio a Ginevra ha eletto un governo esecutivo di transizione della Libia, che guiderà il Paese fino alle elezioni generali previste per il 24 dicembre. Queste elezioni dovrebbero porre fine alle divisioni in questo Paese, afflitto da dieci anni dalla crisi più profonda della sua storia recente.Dopo il rovesciamento e l'assassinio del leader libico Muammar Gheddafi nel 2011, la Libia ha smesso di esistere come un unico Stato. Negli ultimi anni, c'è stato uno scontro tra il governo di unità nazionale guidato dal premier Fayez al-Sarraj, riunito a Tripoli nell'ovest del Paese, e le autorità dell'est della Libia, sostenute dall'Esercito Nazionale Libico sotto il comando del maresciallo Khalifa Haftar.

