Commissaria Europea alla Salute, Stella Kyriakides, accusata di aver ricevuto una tangente

Commissaria Europea alla Salute, Stella Kyriakides, accusata di aver ricevuto una tangente

23.06.2021

2021-06-23T12:39+0200

2021-06-23T12:39+0200

2021-06-23T12:39+0200

Sto facendo riferimento a uno scandalo, o presunto tale, che toccherebbe la Commissaria Europea alla Salute, Stella Kyriakides, accusata in modo non equivoco di aver ricevuto una tangente dalle aziende farmaceutiche Pfizer e Astra Zeneca con le quali ha firmato i contratti per la fornitura di enormi quantità di vaccini destinati a tutta l’Unione Europea.Vediamo i fatti:Lasciando ad ogni lettore le proprie valutazioni, posso aggiungere a quanto sopra che, interpellata dalla Corte dei Conti, la Banca cipriota che ha ufficialmente erogato la somma, ha dichiarato che i 4 milioni costituiscono un prestito erogato al marito della Commissaria. Tuttavia non ha saputo precisare né lo scopo dell’elargizione né quali garanzie siano state offerte a fronte del prestito. Non risulta che il marito o la Commissaria abbiano presentato progetti capaci di giustificare l’atto della banca o godano di mezzi propri sufficienti a garantire la restituzione del “prestito”. La Corte dei Conti di Cipro ha giudicato quello stanziamento come “molto problematico”. Non è fuori luogo ricordare che la Kyriakides fu deputata a Cipro, capo della delegazione cipriota al Consiglio d’Europa e, in seguito, Presidente dell’Assemblea. Durante il suo mandato fu relatrice nel primo report del Consiglio d’Europa su quali fossero le cure ottimali per le pazienti con cancro al seno. Da deputata aveva approvato la privatizzazione di tutti i centri di cura dei tumori nell’isola. Quel provvedimento aveva però portato a un enorme aumento dei prezzi per tutte le cure oncologiche, tanto che il Parlamento cipriota decise, quasi all’unanimità, di nazionalizzare tutte le cure contro il cancro per ridurre il costo dei trattamenti. Tra i pochi che votarono contro ci fu la deputata Stella Kyriakides. Considerato tutto il parlare che si è fatto da noi sui vaccini, i ritardi nella consegna e i dubbi sull’avvedutezza di chi ha firmato i contratti per conto della Commissione, resta la domanda: perché in Italia nessun giornale mainstream ne ha parlato?

Mario Sommossa

