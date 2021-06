https://it.sputniknews.com/20210623/cometa-gigante-o-pianeta-minore-oggetto-radicalmente-eccezionale-attraversa-il-sistema-solare-11856503.html

Cometa gigante o pianeta minore? Oggetto ‘radicalmente eccezionale’ attraversa il Sistema Solare

Gli astronomi hanno recentemente esaminato la Dark Energy Survey per mappare migliaia di supernovae e molti milioni di galassie nel tentativo di saperne di più... 23.06.2021, Sputnik Italia

Una roccia spaziale gigante, che si dice sia una “mega-cometa” o un pianeta minore, si sta facendo strada attraverso il Sistema Solare, rileva il sistema di tracciamento della Nasa.L'oggetto che, in base alla sua luminosità, è stimato tra i 100 e i 370 chilometri di larghezza, è stato scoperto solo di recente dopo che gli astronomi hanno scavato nel sistema Dark Energy Survey, che tra il 2014 e il 2018 aveva registrato dati sulle galassie.2014 UN271 è insolito non solo per le sue enormi dimensioni, sebbene gli scienziati abbiano ancora dei dubbi sulle reali dimensioni dell’oggetto spaziale: i ricercatori ritengono che sia più piccolo di quanto sembri e solo più riflettente. Gli scienziati sono fiduciosi che scopriranno più informazioni in futuro.La cosa più affascinante di 2014 UN271, tuttavia, è che si tratta di una vera cometa i cui strati esterni si vaporizzano mentre si riscalda. Un'altra osservazione scioccante è l'orbita dell'oggetto: la roccia viaggia verso l’interno del Sistema solare proveniente dalla Nube di Oort, una regione di planetesimi ghiacciati che circondano il Sole a una distanza che può raggiungere fino alle 200.000 unità astronomiche. Una UA è uguale alla distanza tra la Terra e il Sole, che è di circa 150 milioni di chilometri.Nel complesso, il gigante ghiacciato impiega circa 612.190 anni per completare la sua orbita completa e pare che percorra circa 2 trilioni di chilometri fuori dal Sistema solare.Al momento 2014 UN271 si trova a circa 22 UA dal Sole, secondo i dati di monitoraggio del Jet Propulsion Laboratory della NASA. Ma sicuramente si avvicinerà tra 10 anni: nel 2031 dovrebbe raggiungere il punto più vicino al Sole, appena fuori dall'orbita di Saturno. Questo lo porrà a una distanza di 1,6 miliardi di chilometri dalla nostra stella, quindi abbastanza lontano. A quel punto farà ritorno alla Nube di Oort e lo rivedremo tra 600mila anni.

