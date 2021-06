https://it.sputniknews.com/20210623/centro-malattie-europeo-prevede-variante-delta-predominante-in-europa-11858658.html

Centro malattie europeo prevede variante Delta predominante in Europa

La variante Delta si abbatterà sull'Unione Europea, a predirlo è il Centro europeo per il monitoraggio delle malattie infettive che prevede per agosto il 90%... 23.06.2021, Sputnik Italia

Mentre fa appena il suo ingresso sulla scena mondiale la variante Delta plus, il Centro europeo per la prevenzione delle malattie (Ecdc) avverte che a partire da agosto la variante Delta (indiana) sarà dominante anche all’interno dell’Unione Europea.L’Ecdc classifica con altissima probabilità l’ipotesi che ciò possa avvenire, del resto nel Regno Unito questa nuova variante sta da tempo sostituendo la variante inglese.L’Ecdc teme che la variante circolerà tra quanti hanno ricevuto una sola dose di vaccino e tra i giovani che non si saranno vaccinati.La buona notizia sulla variante DeltaLa buona notizia, scrive l’Ecdc, è che chi ha ricevuto due dosi di uno qualsiasi dei vaccini attualmente disponibili ha una “elevata protezione contro questa variante e le sue conseguenze”.Nell’UE il 34% della popolazione ha completato il ciclo vaccinale e il 57,3% dei cittadini ha ricevuto almeno una dose (dai 18 anni in su).

