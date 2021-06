https://it.sputniknews.com/20210623/accordo-tra-proprietari-di-ever-given-e-canale-di-suez-sul-risarcimento-per-blocco-traffico-navale-11853837.html

Accordo tra proprietari di "Ever Given" e Canale di Suez sul risarcimento per blocco traffico navale

Accordo tra proprietari di "Ever Given" e Canale di Suez sul risarcimento per blocco traffico navale

I proprietari della nave da carico Ever Given, che si è arenata nel Canale di Suez, hanno raggiunto un accordo di principio con l'amministrazione del Canale di... 23.06.2021, Sputnik Italia

Ad aprile un tribunale egiziano ha disposto il sequestro della nave da carico fino a quando il proprietario non avrebbe pagato all'amministrazione del Canale di Suez circa 900 milioni di dollari a titolo di risarcimento per le spese sostenute per disincagliare la nave, oltre ai mancati introiti per il blocco di sei giorni del traffico navale. I proprietari della nave hanno presentato ricorso contro il sequestro della nave e del suo carico, ma l'istanza è stata respinta dai giudici. Il mese scorso il tribunale ha sospeso la causa del Canale di Suez contro i proprietari per dare alle parti la possibilità di trovare un accordo.Ever Given attualmente rimane ancorata nella sezione più ampia del canale, con l'equipaggio di 23 persone a bordo. La nave portacontainer Ever Given è diventata protagonista nella cronaca a marzo quando si è arenata nel Canale di Suez, bloccando completamente una delle rotte di navigazione più trafficate del mondo per quasi una settimana. Ever Given è stata disincagliata il 29 marzo, grazie agli incessanti sforzi di scavo e di traino.

