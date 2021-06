https://it.sputniknews.com/20210623/-arrivata-la-fine-di-hubble-nasa-trova-un-problema-nel-telescopio-spaziale-11856240.html

È arrivata la fine di Hubble? NASA trova un problema nel telescopio spaziale

Dal 1990, quando la NASA ha lanciato Hubble nello spazio, abbiamo acquisito una comprensione più ampia dell'universo. Il mitico telescopio può vedere pianeti... 23.06.2021, Sputnik Italia

Alcuni potrebbero essere dovuti al computer sviluppato negli anni Ottanta.Fino al lancio del nuovo telescopio spaziale James Webb il 31 ottobre 2021, il caro vecchio Hubble deve ancora sopravvivere e ricevere le riparazioni necessarie. Dal 13 giugno è inattivo, o per dirla con le parole della NASA, in "modalità sicura": ha smesso di svolgere tutte le sue operazioni scientifiche. I tecnici dell'agenzia spaziale stanno lavorando per ripristinare il computer, un sistema NASA Standard Spacecraft Computer-1 (NSSC-1) costruito negli Anni '80 che si trova nell'unità di comando e gestione dei dati del telescopio, oltre a essere importante nella storia dell'umanità.Perché Hubble si è rotto?Le prime avvisaglie arrivavano da un modulo di memoria nel computer che si era rotto. La NASA ha spiegato che quando sono passati a un modulo di memoria di riserva e hanno riavviato il sistema Hubble, il problema persisteva.In un secondo approccio, hanno cercato di accedere a entrambi i moduli per ottenere maggiori informazioni diagnostiche. Nel frattempo, hanno provato a portare entrambi i moduli di memoria online. Anche questi tentativi non hanno avuto successo. L'obiettivo di NSSC-1 è controllare e coordinare gli strumenti scientifici e monitorarli per scopi di salute e sicurezza, spiega la NASA.Entrambi i computer possono accedere e utilizzare uno qualsiasi dei quattro moduli indipendenti, ciascuno contenente 64K di memoria CMOS (Complementary Metal oxide semiconductor).Sebbene il computer del carico utile utilizzi solo un modulo di memoria alla volta e gli altri tre servano come backup, gli scienziati non sono stati in grado di attivarli.

