Variante delta in Italia, focolaio con 24 casi tra Piacenza e Cremona

Variante delta in Italia, focolaio con 24 casi tra Piacenza e Cremona

Nuovo focolaio Covid-19 legato alla variante delta in Lombardia, sarebbe stata ricostruita l'intera rete di contatti, ma qualcuno potrebbe essere sfuggito ai... 22.06.2021, Sputnik Italia

La variante delta (indiana) marcia anche in Italia, tanto che un ampio focolaio con 24 casi totali è stato individuato tra le province di Piacenza e Cremona dall’Ausl di Piacenza, la quale ha sequenziato e isolato la variante sui dipendenti di due aziende.In totale i dipendenti delle due aziende che sono stati contagiati sono 10, mentre gli altri 14 sono parenti stretti degli operai, amici e conoscenti. Ricostruito quindi il tracciamento dei casi per circoscrivere il focolaio al fine di evitare una sua ulteriore propagazione.Tuttavia il focolaio potrebbe essere più esteso, poiché alcuni degli operai abitano in provincia di Cremona ed ogni mattina prendono i mezzi pubblici per andare a lavorare. L’Ausl ha pubblicato un appello ai cittadini che usano la linea di autobus Piacenza - Cremona a sottoporsi al tampone molecolare.Quel che viene rilevato al momento tra gli infetti, è la non gravità dei casi. I dipendenti lavorano quasi tutti nel polo logistico del piacentino, riporta il quotidiano di Piacenza Libertà.Appena qualche settimana fa un focolaio dovuto alla variante delta era stato rintracciato in una palestra di Milano.Il focolaio in CampaniaAlcuni giorni fa un piccolo focolaio di variante delta è stato rilevato anche in provincia di Napoli, tra i comuni di Massa di Somma, Ercolano, Portici e Torre Del Greco.Gli otto sono tutti negativi, a scoprire la loro positività alla variante delta l’Istituto Zooprofilattico di Portici che ha effettuato il sequenziamento dei tamponi.Il problema in questo caso è il tracciamento, che nel frattempo non è stato fatto. Va ricordato che questi comuni sono tra i più popolosi della Regione Campania, con una densità demografica tra le più alte al mondo. Portici, ad esempio, ha una densità di 11.783 abitanti per chilometro quadrato.

