Tornati in Germania i turisti che avrebbero speronato la barca sul Lago di Garda

Sono tornati a casa in Germania i due amici che hanno spezzato la vita ad Umberto e Greta, anche se restano a disposizione della magistratura italiana. 22.06.2021, Sputnik Italia

I due turisti tedeschi che nella notte tra sabato 19 e domenica 20 giugno hanno travolto l’imbarcazione con a bordo due giovani, sono tornati in Germania.Sono due turisti tedeschi di 52 anni, amici da tempo e assidui frequentatori del Lago di Garda residenti a Monaco di Baviera con le rispettive famiglie. Uno è direttore finanziario e l’altro un dirigente commerciale, scrive il Corriere della Sera.I due, come la coppia travolta, avevano assistito al passaggio della Mille Miglia e dopo aver cenato in un ristorante sulla sponda veronese del lago stavano rientrando a Salò correndo a tutta velocità con un motoscafo Riva Acquarama.I due stavano riportando l’imbarcazione di lui al rimessaggio di Portese.Indagati a piede liberoSono tornati in Germania indagati per duplice omicidio colposo e per omissione di soccorso. Le indagini avevano in fretta appurato che il loro motoscafo presentava evidenti segni da impatto e vi erano anche delle schegge di legno del gozzo di Umberto conficcate nello scafo.Quando i carabinieri li hanno condotti in caserma, loro hanno detto che “c’era molto buio, non li abbiamo visti, non ci siamo accorti”.Tuttavia uno dei due avrebbe riportato anche delle contusioni dovute all’impatto. E comunque per gli inquirenti è improbabile che non si siano accorti di un impatto così violento che ha falciato la vita, in un istante, di due giovani.

