Spunta la "lista Dubai": il fisco lancia il giro di vite sugli evasori

Spunta la "lista Dubai": il fisco lancia il giro di vite sugli evasori

Ci sarebbero anche diversi italiani nella lista degli stranieri con patrimoni negli Emirati Arabi ottenuta dal governo tedesco da una fonte anonima. Ora... 22.06.2021, Sputnik Italia

Da Roma a Dubai, passando per Berlino. Così l’Agenzia delle Entrate vorrebbe stanare i maxi evasori che si nascondono negli Emirati. Ci sarebbero, infatti, anche i nominativi di cittadini italiani nel supporto elettronico acquistato dallo Stato tedesco per circa 2,4 milioni di euro, secondo il quotidiano Der Spiegel, che contiene le generalità di milioni di cittadini stranieri che posseggono patrimoni nel Paese arabo. Informazioni segrete, di cui il governo di Berlino è entrato in possesso nei giorni scorsi, e che ora, secondo quanto riferisce l’agenzia Reuters, verranno diramate ai diversi Land per indagare a fondo sui diversi soggetti citati. Non solo. Come nel caso della “lista Falciani” che, come ricorda IlGiornale.it conteneva i nomi di 7.500 persone con conti alla Hsbc Suisse, le informazioni possono essere acquisite anche sulla base di una sentenza della Cassazione del 2019, relativa proprio al caso Falciani, che consente “l’acquisizione in via irrituale di elementi rilevanti ai fini dell’accertamento fiscale” per “ordinarie attività di contrasto e accertamento all’evasione fiscale".A confermarlo allo stesso quotidiano è il vice ministro dell’Economia, Laura Castelli, che ha chiesto di “acquisire velocemente i dati degli italiani che hanno trasferito fondi in altri Paesi” per “arginare il fenomeno dei paradisi fiscali”.“Grazie ai nuovi dati – ha poi aggiunto, citato da Repubblica - stiamo gettando luce sugli angoli bui nei quali gli evasori fiscali si sono finora rintanati".

