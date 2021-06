https://it.sputniknews.com/20210622/si-torna-a-ballare-possibile-apertura-discoteche-entro-i-primi-10-giorni-di-luglio-11838325.html

Lo ha annunciato oggi il sottosegretario alla Salute Costa dopo un colloquio con il ministro Speranza, ospite al programma radiofonico 'Non Stop News' su Rtl 102.5: le discoteche potrebbero riaprire già nei primi 10 giorni di luglio. Data ufficiale ancora non stabilita dal governo, e si attende il verdetto del CTS. Alcuni locali sono già aperti, ma si tratta principalmente delle discoteche che offrono anche servizio di ristorazione, mentre ballare è tutt'ora vietato. Infatti, per partecipare nuovamente alle serate in discoteca bisognerà essere vaccinati, dimostrare di essere guariti o fornire risultato negativo a un tampone effettuato non più di 48 ore prima.Resta ancora un'incognita chi nei locali si occuperà di controllare i green pass, e il tracciamento dei contatti nel caso di una persona positiva sarà difficile visto l'affollamento all'interno dei locali.Per Torti, così come per altri governatori delle regioni e per gli addetti del settore, riaprire le discoteche è fondamentale anche per l'attrattiva turistica, in quanto un "pezzo importante per la nostra economia".

