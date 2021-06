https://it.sputniknews.com/20210622/sconvolta-e-imbarazzata-billie-eilish-si-scusa-per-gli-insulti-razziali-nel-video-tiktok-11843479.html

"Sconvolta e imbarazzata": Billie Eilish si scusa per gli insulti razziali nel video TikTok

"Sconvolta e imbarazzata": Billie Eilish si scusa per gli insulti razziali nel video TikTok

Il cantante diciannovenne americana Billie Eilish, è finita nel mirino di un fuoco di fila di critiche per essere apparsa in una copertina di Vogue... 22.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-22T23:18+0200

2021-06-22T23:18+0200

2021-06-22T23:18+0200

virale

musica

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/860/97/8609719_0:0:4820:2711_1920x0_80_0_0_1938e565dcb058dcc28817a9f2de165a.jpg

La giovane cantante e autrice americana Billie Eilish, ha rilasciato una dichiarazione su Instagram, affermando di essere "sconvolta e imbarazzata" dopo che un video che la mostrava mentre si comportava in modo razzista è riemerso su TikTok all'inizio di questo mese.“Indipendentemente dalla mia ignoranza ed età all'epoca, nulla giustifica il fatto che sia stata offensiva. E per questo mi dispiace", si legge nel comunicato.Apparentemente la pop star avrebbe usato la parola "ch*nk" (un termine offensivo usato per riferirsi alle persone di origine cinese), mentre parlava anche con un accento chiamato ‘baccent’ (parola che nasce dalla combinazione di background and accent) - un'imitazione stereotipata del modo di parlare afroamericano. Inoltre, nel filmato apparentemente prendeva in giro anche gli accenti asiatici.Eilish ha anche spiegato di aver usato il termine offensivo pur non avendo idea che fosse un "dispregiativo usato contro i membri della comunità asiatica".La cantante sta attraversando un periodo difficile nella sua carriera, poiché negli ultimi mesi le sono piovute addosso accuse multiple, e manifestazioni di rabbia da parte dei fan.All'inizio di giugno, la Eilish è stata accusata di ‘queerbaiting’, un termine che indica quella particolare tecnica di marketing utilizzata per attirare spettatori appartenenti alla comunità LGBTQ+, in cui viene fatto accenno a storie d'amore omosessuali senza effettivamente descriverle e averle vissute. Eilish, generalmente ritenuta eterosessuale, aveva condiviso un paio di scatti dietro le quinte del suo nuovo video di Lost Cause su Instagram. Il post, intitolato "Amo le ragazze", mostrava Eilish circondata dalle altre giovani della clip in espressioni ammiccanti. Il messaggio ha lasciato molti fan confusi e imbarazzati.Inoltre, in una copertina di British Vogue la stessa pop star appariva in lingerie di ispirazione vintage la qual cosa ha spiazzato nuovamente i fan, dato che la stessa Eilish in precedenza si era sempre presentata in abiti larghi e asessuati proprio per evitare di essere percepita e giudicata solo in base al suo aspetto e la forma del corpo, come aveva spiegato in un’intervista commerciale con Calvin Klein.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

virale, musica, mondo