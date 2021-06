https://it.sputniknews.com/20210622/regno-unito-scuole-che-insegnano-il-privilegio-bianco-danneggiano-gli-studenti-poveri-11839096.html

Regno Unito, scuole che insegnano il "privilegio bianco" danneggiano gli studenti poveri

Regno Unito, scuole che insegnano il "privilegio bianco" danneggiano gli studenti poveri

Secondo i deputati, i bambini bianchi svantaggiati nelle scuole britanniche "si sentono tutt'altro che privilegiati quando si tratta di istruzione". 22.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-22T12:13+0200

2021-06-22T12:13+0200

2021-06-22T12:13+0200

regno unito

povertà

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/16/11838956_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_4c2aa4491fb9c1b53851f8434b361138.jpg

I deputati britannici affermano che le scuole che insegnano agli alunni il "privilegio bianco" potrebbero violare la legge, in quanto si creerebbe un grosso problema per coloro che hanno un disperato bisogno di aiuto. Secondo un rapporto del Comitato per l'istruzione dei Comuni, i bambini delle famiglie bianche della classe operaia sono tra i gruppi con i peggiori risultati nel paese, in ritardo rispetto ai bambini di altre etnie, e l'idea del "privilegio bianco" potrebbe aver contribuito all'abbandono che quei bambini stanno affrontando da decenni. Allo stesso tempo, la relazione ha suggerito che tali idee potrebbero violare la legge sull'uguaglianza del 2010.Secondo i rapporti, i test tra i bambini di cinque anni hanno mostrato che solo il 53% degli alunni bianchi britannici poveri soddisfa lo standard di sviluppo previsto, che è uno dei risultati più bassi per qualsiasi gruppo etnico svantaggiato. In termini di Certificato generale di istruzione secondaria (GCSE), il 17,7% degli studenti bianchi poveri nelle scuole del Regno Unito ottiene un voto di grado 5 o superiore (l'equivalente di una C, poiché 9 punti è il risultato più alto e 4 è considerato un voto di sufficienza) in inglese e matematica, rispetto al 22,5% degli alunni poveri di tutte le etnie. Il quadro è un po' più cupo nelle università britanniche, dove solo il 16% degli studenti bianchi proviene da ambienti della classe operaia. Questo è il risultato più basso di qualsiasi gruppo etnico diverso dai viaggiatori.

regno unito

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

regno unito, povertà