Recovery plan italiano promosso. Oggi von der Leyen a Roma incontra Draghi

Recovery plan italiano promosso. Oggi von der Leyen a Roma incontra Draghi

2021-06-22T10:16+0200

L’Italia è promossa, almeno lo è il suo Piano nazionale di recupero e resilienza (Pnrr). La Commissione Europea lo ha approvato come ha già fatto con quello portoghese, spagnolo e greco la settimana scorsa.La presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, a breve giungerà a Roma per consegnare la “pagella” all’Italia nelle mani del presidente del Consiglio Mario Draghi, il quale la accoglierà negli studios cinematografici di Cinecittà.La cerimonia di consegna dell’attestato che sancisce l’approvazione del Recovery plan italiano avverrà nello Studio 5 che fu dell’indimenticabile regista Federico Fellini.La pagella dell’ItaliaSugli undici capitoli di cui si compone il Pnrr italiano, la Commissione ha assegnato dieci A all’Italia. Inoltre il Pnrr italiano “contribuisce in maniera efficace ad affrontare le sfide identificate dalle raccomandazioni” della Commissione e “rafforza il potenziale di crescita, la creazione di posti di lavoro, e la resilienza economica, sociale ed istituzionale”, come riporta l’Ansa.Ma l’Italia viene promossa anche per il meccanismo anti-frodi e corruzione messo in campo. Del resto l’Italia si è dotata di una Autorità dedita a questa tipologia di reati nelle gare di appalto pubbliche: l’Anac.L’unica B è sul costo delle opere da realizzare, ma in questo caso un po’ tutte le altre nazioni hanno ricevuto voti non altissimi e questo perché è risultato difficile in questa fase preventivare anche i costi esatti di ogni misura del Pnrr. I calcoli approssimativi sono stati fatti rifacendosi a misure simili e pregresse.

