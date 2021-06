https://it.sputniknews.com/20210622/principe-saudita-diventa-ambasciatore-in-qatar-dopo-4-anni-di-rottura-di-rapporti-diplomatici-11830222.html

Principe saudita diventa ambasciatore in Qatar dopo 4 anni di rottura di rapporti diplomatici

Principe saudita diventa ambasciatore in Qatar dopo 4 anni di rottura di rapporti diplomatici

Il membro della famiglia reale dell'Arabia Saudita, principe Mansour Bin Farhan Al-Saud, ha presentato lunedì le lettere credenziali al ministro degli Esteri... 22.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-22T07:45+0200

2021-06-22T07:45+0200

2021-06-22T07:45+0200

politica

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/15/11830795_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_6917ea892ec501f4451ee1fa030dc64d.jpg

La notizia è stata riportata dall'agenzia di notizie Qatar News Agency.Il principe Mansour è un diplomatico di esperienza, che dal 2012 ha lavorato come ambasciatore del Regno nella Spagna, nonché come il rappresentante permanente dell'Arabia Saudita presso l'Organizzazione mondiale del turismo.Secondo quanto riferito dall'agenzia, il ministro degli Esteri del Qatar ha augurato al nuovo ambasciatore "successo alla sua nuova carica", promettendogli "qualsiasi sostegno per lo sviluppo delle relazioni bilaterali tra i due popoli fraterni".Nel 2017 sono state interrotte le relazioni diplomatiche tra Arabia Saudita e Qatar su iniziativa di Riyad che insieme ad altri paesi della regione ha accusato Doha di sostegno al terrorismo. Tuttavia, lo scorso gennaio il re Abdel Aziz ben Salman ha avviato i colloqui sulla normalizzazione dei rapporti con il Qatar, con la riapertura dell'ambasciata e il ripristino del traffico di trasporti su gomma e aerei.

https://it.sputniknews.com/20210109/qatar-e-arabia-saudita-riaprono-i-confini-terrestri-dopo-3-anni-e-mezzo-9991048.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

politica, mondo