Poliziotto indagato per aver sparato contro ghanese 44enne alla stazione Termini

Poliziotto indagato per aver sparato contro ghanese 44enne alla stazione Termini

Per la Procura di Roma si tratta di "un atto dovuto" l'apertura di un fascicolo per "eccesso colposo nell'uso legittimo delle armi". 22.06.2021, Sputnik Italia

L'agente di polizia che ha aperto il fuoco contro un ghanese 44enne che brandiva un coltello presso la stazione Termini di Roma è stato iscritto nel registro degli indagati per eccesso colposo nell'uso legittimo delle armi, segnala Tgcom. La Procura ha fatto sapere che l'apertura del fascicolo è un atto dovuto per procedere con le verifiche e ricostruire nel dettaglio la vicenda, come da prassi in questi casi. Intanto il cittadino africano è attualmente ricoverato al Policlinico Umberto I in stato di fermo. Le sue condizioni non destano preoccupazione e la sua vita non è a rischio.Lo scorso fine settimana un addetto alla vigilanza della Stazione di Termini ha avvistato un uomo, rivelatosi poi un ghanese 44enne, aggirarsi in zona armato di coltello. Gli agenti di Polizia nel tentativo di fermarlo hanno sparato un colpo di pistola ferendolo all'inguine.

