https://it.sputniknews.com/20210622/per-cina-laboratorio-di-wuhan-merita-premio-nobel-per-studio-del-covid-11838667.html

Per Cina, laboratorio di Wuhan merita premio Nobel per studio del Covid

Per Cina, laboratorio di Wuhan merita premio Nobel per studio del Covid

Inizialmente esclusa perché "poco probabile", di recente alcuni esperti stanno rivalutando la teoria che lega il coronavirus Covid-19 al laboratorio di... 22.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-22T12:58+0200

2021-06-22T12:58+0200

2021-06-22T12:58+0200

coronavirus nel mondo

cina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/16/11838626_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_921ff534a647f84ab463bd5bf7b0e06b.jpg

Il ministero degli Esteri cinese ha affermato che il Wuhan Virology Lab merita il Premio Nobel per la medicina per il suo ruolo nello studio del Covid-19, dopo che la pandemia è scoppiata per la prima volta nella città di Wuhan alla fine del 2019. Parlando in una conferenza stampa giovedì, citato dal The Jerusalem Post, il portavoce del ministero degli Esteri cinese Zhau Lijian ha risposto alle accuse secondo cui il laboratorio stesso era responsabile della pandemia, con accuse che vanno dalla deliberata ingegnerizzazione e diffusione della malattia, a una fuoriuscita accidentale dalla struttura.La dichiarazione arriva mentre il laboratorio di virologia di Wuhan è stato elencato come candidato per l'Outstanding Science and Technology Achievement Prize 2021 dell'Accademia cinese delle scienze (CAS) per il loro ruolo nell'aiutare a identificare la patogenicità del Covid, secondo l'agenzia di stampa statale cinese Global Times. La teoria che il virus sia fuoriuscito dal laboratorio di Wuhan è in circolazione dall'inizio della pandemia, ma era stata prontamente respinta dagli esperti. Ora, tuttavia, alcuni esperti dicono che questa conclusione potrebbe essere stata prematura, riportando l'argomento in primo piano. Ad aprile, 18 scienziati hanno scritto una lettera su Science Magazine chiedendo un'indagine più approfondita sulle origini esatte del virus, questa volta tenendo conto del laboratorio. Nonostante le maggiori richieste di un'indagine, Shi Zhengli, la virologa "bat-woman" del laboratorio di Wuhan che è stata al centro di molte cospirazioni, ha respinto queste accuse in una recente intervista al New York Times.È ampiamente accettato che il virus originariamente provenga da pipistrelli, noti per ospitare diverse malattie contagiose, molte delle quali zoonotiche, ovvero che possono essere trasferite dagli animali all'uomo. I coronavirus, uno dei quali il SARS-CoV-2, causa del Covid-19, sono una famiglia virale nota per essere ospitata dai pipistrelli. Un recente studio sui pipistrelli in Svizzera lo ha ribadito, avendo rintracciato numerosi tipi di famiglie virali verso i mammiferi volanti, compresi gli agenti patogeni zoonotici, anche se molti di loro potevano essere trasferiti all'uomo solo dopo essere stati trasferiti per la prima volta dai pipistrelli a un altro animale. È stato ampiamente creduto che il Covid-19 fosse uno di questi agenti patogeni, essendo trasferito agli esseri umani dai pipistrelli attraverso un altro animale, anche se quale animale fosse ed esattamente come rimane un mistero.

https://it.sputniknews.com/20210615/wuhan-video-shock-della-tv-australiana-pipistrelli-vivi-in-gabbia-nei-laboratori-11746388.html

1

cina

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus nel mondo, cina