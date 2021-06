https://it.sputniknews.com/20210622/orso-cerca-riparo-dal-caldo-in-una-piscina-per-bambini---video-11832402.html

Orso cerca riparo dal caldo... in una piscina per bambini - Video

Un ospite inaspettato si è intrufolato in un cortile e ha trovato un posto perfetto per rilassarsi. 22.06.2021, Sputnik Italia

In questo video, girato nel Connecticut, negli Stati Uniti, possiamo vedere un orso che si rilassa in acqua durante una calda giornata estiva, mentre gli abitanti della casa, divertiti, cercano di filmare ogni momento dello straordinario incontro.Nonostante si senta osservata, la creatura sembra essere felice mentre gioca con i giocattoli trovati nella piscina per bambini.

virale, mondo