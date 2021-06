https://it.sputniknews.com/20210622/oms-preoccupata-dallallentamento-delle-misure-anti-covid-in-euro-2020-11845159.html

Oms preoccupata dall'allentamento delle misure anti-Covid in Euro-2020

All'inizio della giornata la cancelliera tedesca Angela Merkel aveva esortato l'Uefa ad agire in modo responsabile in merito alla finale di Euro-2020 a Londra... 22.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-22T18:58+0200

L'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) ha espresso preoccupazione per l'allentamento delle restrizioni delle misure anti-Covid in atto durante le partite di Euro-2020. Le osservazioni dell'Oms arrivano dopo che nuove misure anti-contagio sono state imposte a San Pietroburgo, una delle città ospitanti, sullo sfondo della ripresa di nuovi casi. Inoltre il centrocampista scozzese Billy Gilmour è recentemente risultato positivo al coronavirus e salterà l'ultima partita del girone della sua squadra. Dall'inizio del torneo la Uefa ha stabilito diversi livelli di capienza per gli stadi a seconda delle normative locali. San Pietroburgo e Baku hanno avuto il 50% di capienza, Copenaghen il 73,5%, mentre Budapest ha diritto allo stadio pieno al 100%. Ad Amsterdam, Bucarest, Glasgow, Roma e Siviglia i tifosi possono occupare solo tra il 25 e il 45% della capienza dello stadio, mentre allo stadio Wembley di Londra sono ammessi 40mila spettatori su 80mila posti per gli ottavi di finale, i quarti, le semifinali e la finale. L'Allianz di Monaco di Baviera può ospitare 14.500 spettatori, equivalenti a circa il 22% della capienza complessiva.In precedenza il premier Mario Draghi aveva avanzato la candidatura di Roma per ospitare la finale di Euro-2020 al posto di Londra per la miglior situazione epidemiologica in Italia, ma l'Uefa ha confermato che la finale si giocherà allo stadio Wembley.

