Oltre 30mila video di minori abusati e seviziati: arrestato pedofilo a Gorizia

Un 52enne è stato arrestato dopo essere stato trovato in possesso di oltre 30mila file pedopornografici e 2mila chat in cui offriva cataloghi di minori disponibili a prestazioni sessuali dal vivo.

Oltre 30mila file pedopornografici e più di 2mila chat dove venivano proposti veri e propri cataloghi di minori disponibili ad incontri sessuali dal vivo. È quello che la Polizia Postale ha rinvenuto nel computer e nel telefono cellulare di un 52enne di Gorizia. Assieme all'uomo, arrestato dagli agenti, sono stati denunciati altri due italiani, uno residente nella provincia di Padova, e uno a Napoli, che avevano contattato l’uomo per organizzare un incontro con un quattordicenne e per ricevere materiale pedopornografico. Anche a loro sono stati sequestrati dispositivi contenenti lo stesso tipo di file e gli account che venivano utilizzati per contattare altri utenti in rete.I file e gli account erano protetti con tecniche informatiche di anonimizzazione, e i pagamenti per l’accesso ai filmati venivano effettuati tramite criptovalute. Il 52enne friulano le gestiva tramite un wallet, nel quale conservava il denaro virtuale proveniente dall’attività illecita. Ora gli sforzi degli uomini della Polizia Postale si stanno concentrando proprio su di loro. L’obiettivo degli accertamenti, che sono tuttora in corso, infatti, è quello di identificare tutti coloro che hanno cercato di mettersi in contatto con il 52enne denunciato oltre che verificare l'identità dei minori che comparivano nei cataloghi. Le indagini, che si stanno svolgendo anche oltre confine, dovranno accertare anche “l’effettiva e reale disponibilità dei minori” che l’uomo vendeva ai potenziali clienti.

