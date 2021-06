https://it.sputniknews.com/20210622/maxi-sequestro-di-37-milioni-di-giocattoli-con-marchio-ce-contraffatto-provenienti-dalla-cina-11839773.html

Maxi sequestro di 3,7 milioni di giocattoli con marchio CE contraffatto provenienti dalla Cina

Maxi sequestro di 3,7 milioni di giocattoli con marchio CE contraffatto provenienti dalla Cina

Importante sequestro di giocattoli non a norma provenienti dalla Cina e pronti per essere immessi sul mercato attraverso negozi e altri canali di vendita. 22.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-22T13:36+0200

2021-06-22T13:36+0200

2021-06-22T13:36+0200

guardia di finanza

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/0c/10254761_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_ec84aa49c2963d57999688dd1dd95077.jpg

In provincia di Teramo la Guardia di Finanza ha scoperto e sequestrato oltre 3,7 milioni di giocattoli e accessori a cui era stata apposta la marcatura comunitaria CE contraffatta. I giocattoli sono stati ritenuti potenzialmente pericolosi per la salute degli acquirenti e ritirati dal mercato.L’attività investigativa che ha condotto al maxi sequestro di giocattoli, è stata eseguita nei confronti di un commerciante cinese che gestisce una attività commerciale in provincia di Teramo.Effettuato il sequestro, l’attività di investigazione è andata oltre l’Abruzzo per individuare tutta la filiera di importazione e di distribuzione dei giocattoli non a norma.Le indagini della Guardia di Finanza hanno condotto in provincia di Napoli, in particolare nei comuni di Mugnano e Casandrino, dove sono stati eseguiti dei decreti di perquisizione presso due depositi.Oltre al sequestro penale dei prodotti irregolari pronti per la commercializzazione, sono stati segnalati all’autorità giudiziaria due soggetti. A loro si contesta il reato penale di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

guardia di finanza