Madre di 8 figlie diventa quadrisnonna

Madre di 8 figlie diventa quadrisnonna

La scozzese Mary Marshall, 86 anni, è diventata l'unica quadrisnonna nel Paese, riporta il giornale Metro. 22.06.2021

La donna risulta essere madre di otto figlie ed è l'unica quadrisnonna in Scozia. La figlia più grande di Mary Marshall ha 68 anni e la nipote più grande ne ha 50. In totale l’ottantaseienne ha 90 nipoti, bisnipoti, trisnipoti e quadrisnipoti, la più piccola si chiama Nyla ed è nata il 25 maggio 2021. Tutte le donne della famiglia, tranne appunto Nyla nata meno di un mese fa, lavorano o hanno lavorato come badanti per il Servizio Sanitario Nazionale britannico (National Health Services). La neo-mamma diciassettenne Toni-Leigh ha raccontato che i membri della famiglia abitano l’uno vicino all'altro e non ci vogliono più di 10-15 minuti di macchina per raggiungerli, quindi hanno la possibilità di vedersi spesso. La figlia più grande di Mary, che si chiama Rose, ha raccontato che per lei non è una novità vivere con tante sorelle, avendone sette, però ora la famiglia è diventata davvero parecchio grande. Il quotidiano fa notare che la famiglia si crede essere l'unica in Scozia con sei generazioni in vita contemporaneamente mentre, secondo il Guinness dei primati, il maggior numero di generazioni vivente in una singola famiglia è di sette.

mondo