Luci misteriose in cielo avvistate in India danno vita a speculazioni sugli UFO - video

Il filmato di un avvistamento di misteriose luci brillanti che lampeggiano in fila nel cielo, pubblicato lunedì notte da abitanti dello stato indiano del... 22.06.2021, Sputnik Italia

I testimoni non potevano credere ai loro occhi quando lunedì notte hanno avvistato circa sette luci misteriose sopra il cielo nella città di Junagadh, nello Stato indiano del Gujarat, dando il via a discorsi sugli UFO. Smentendo tale ipotesi, Narottam Sahoo, consigliere del Gujarat Council of Science and Technology (GUJCOST), ha detto martedì ai media locali che ciò potrebbe essersi verificato a causa di alcuni satelliti che passano attraverso l'orbita terrestre bassa. Sahoo ha ricordato che avvistamenti simili sono stati segnalati in più luoghi negli Stati Uniti quando SpaceX di Elon Musk ha lanciato il razzo Falcon.

