Legge anti LGBT Ungheria, 13 Paesi UE esprimono preoccupazione

Nella dichiarazione congiunta i Paesi UE si dicono "fortemente preoccupati" e chiedono alla Commissione europea di intervenire. Ma per Orban la legge "non è in... 22.06.2021, Sputnik Italia

Tredici Paesi UE hanno stilato una dichiarazione congiunta in cui si dichiarano "fortemente preoccupati" per la legge anti Lgbtq approvata dall'Ungheria.I Paesi in questione sono: Belgio, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Spagna, Svezia e Lettonia.I firmatari chiedono alla Commissione Europea di intervenire.Per i tredici Paesi questi emendamenti a leggi ungheresi già vigenti (legge sulla protezione dell'infanzia, legge sull'attività pubblicitaria aziendale, legge sui media, legge sulla protezione della famiglia e legge sull'istruzione pubblica) con la scusa di proteggere i bambini introducono il divieto di "rappresentazione e promozione dell'identità di genere diversa dal sesso alla nascita, il cambio di sesso e omosessualità" per i minori di 18 anni.Il premier ungherese Viktor Orban, al contrario, sostiene che "la nuova legge ungherese non è in conflitto con nessun alto ideale o legge europea". La legge ha già causato divisioni nell'ambito degli attuali campionati europei di calcio: la UEFA ha infatti respinto l'iniziativa promossa dal sindaco di Monaco di Baviera di rivestire l'Allianz Arena con i colori arcobaleno per esprimere sostegno al movimento LGBT in occasione della partita tra Germania e Ungheria.

