Le tecnologie spaziali entrano nella scuola italiana: accordo Ministero – Esa

Le tecnologie spaziali entrano nella scuola italiana: accordo Ministero – Esa

La scuola italiana guarda verso lo spazio, da dove nei prossimi anni arriverà un aiuto in termini di idee e progetti per attività didattiche più inclusive ed...

2021-06-22T18:19+0200

2021-06-22T18:19+0200

2021-06-22T18:19+0200

istruzione

esa

spazio

Diventa operativo l’accordo sottoscritto tra il Ministero dell’Istruzione e l’Agenzia spaziale europea (Esa) per utilizzare le tecnologie spaziali e satellitari a favore dell’innovazione e della digitalizzazione nella scuola italiana, dal titolo “Space-based innovation and digitalization for the school of tomorrow”.Le tecnologie spaziali europee saranno al servizio dell’inclusione, dell’integrazione e del dialogo tra culture.Le aziende del settore aerospaziale europeo, attraverso call to action, potranno avanzare progetti e proporre idee per lo sviluppo di servizi basati sull’innovazione digitale integrata con le tecnologie spaziali e satellitari.Nuovi strumenti e modelli di apprendimentoIl progetto ha l’obiettivo di sperimentare nuovi modelli di apprendimento e quindi nuovi strumenti didattici da innestare in quelli tradizionali e già collaudati.Tre gli ambiti sui quali le aziende aerospaziali europee potranno presentare un progetto:Il primo bando, dedicato alle attività sportive, resterà aperto fino al 30 giugno prossimo, mentre l’esito verrà annunciato il 16 luglio. A settembre, invece, si svolgerà la call rivolta alle scuole che vorranno aderire alla sperimentazione.Imprese piccole e/o medio-grandi del settore aerospaziale saranno invitate a partecipare attraverso Announcement of Opportunity.

