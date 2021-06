https://it.sputniknews.com/20210622/la-cina-dichiara-guerra-alle-criptovalute-e-i-bitcoin-crollano-del-10-per-cento-11843612.html

La Cina dichiara guerra alle criptovalute. E i Bitcoin crollano del 10 per cento

La Cina dichiara guerra alle criptovalute. E i Bitcoin crollano del 10 per cento

La Banca centrale cinese ha chiesto agli istituti di credito di vietare le transazioni e i pagamenti in criptovalute. E il governo blocca il "mining" dei Bitcoin nella provincia di Sichuan.

2021-06-22T21:03+0200

2021-06-22T21:03+0200

2021-06-22T21:03+0200

criptovalute

bitcoin

cina

economia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/0c/10255863_0:156:3089:1893_1920x0_80_0_0_03f890761c97db6724f416aba4671c2e.jpg

Lo scambio di criptovalute “disturba il normale ordine economico e finanziario” e facilita una serie di reati, come il riciclaggio. Ad affermarlo è la Banca Centrale cinese, dopo che il governo di Pechino, nei giorni scorsi, ha lanciato una vera e propria stretta contro le criptovalute.L’appello, come si legge sulla Bbc, è a limitare il più possibile le transazioni in Bitcoin ed rivolto ai principali istituti di credito del Paese. Non solo. Fabbricare i Bitcoin, sottolinea il Corriere della Sera, comporta un dispendio di energia elettrica non indifferente. Ma non c’è solo l’impatto ambientale dietro la decisione di interrompere il processo produttivo. L’effetto della decisione del governo cinese è stata immediata. Come si legge sulla Bbc il prezzo dei Bitcoin lunedì è crollato del 10 per cento, stabilizzandosi soltanto nella giornata di martedì. Dallo scorso aprile, quando la criptovaluta più famosa aveva raggiunto il valore record di 63mila dollari, il valore dei Bitcoin è sceso di oltre il 50 per cento. Ora la Banca centrale cinese ha chiesto ai principali istituti del Paese di bloccare servizi come trading, pagamenti o cambi per le transazioni effettuate in criptovaluta. A rispondere all’appello è stata la Banca dell’Agricoltura cinese, una delle più importanti del Paese, che ha fatto sapere che si atterrà scrupolosamente alle linee guida per sradicare le attività illegali.

https://it.sputniknews.com/20210521/il-futuro-del-bitcoin-gli-investitori-sembrano-rivolgersi-alloro-11241128.html

https://it.sputniknews.com/20210520/bitcoin-crolla-sotto--40000-e-il-minimo-da-febbraio-11189022.html

cina

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Alessandra Benignetti https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Alessandra Benignetti https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alessandra Benignetti https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

criptovalute, bitcoin, cina, economia