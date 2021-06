https://it.sputniknews.com/20210622/israele-abbatte-piu-bersagli-con-sistema-laser-aereo-ad-alta-potenza---video-11835358.html

Israele abbatte più bersagli con sistema laser aereo ad alta potenza - Video

Il Ministero della Difesa israeliano ha lanciato tre programmi separati nel 2020 con l'obiettivo di sviluppare tre sistemi laser ad alta potenza per aiutare a... 22.06.2021, Sputnik Italia

I funzionari della difesa israeliana sono riusciti a condurre con successo una serie di intercettazioni e abbattere più droni attraverso l'uso di un sistema laser aereo, è stato rivelato lunedì. Il Ministero della Difesa ha dettagliato le loro nuove abilità in un video pubblicato all'inizio della giornata che mostra un laser ad alta potenza sparato da un aereo Cessna civile, una mossa che successivamente ha distrutto il bersaglio senza equipaggio e lo ha fatto precipitare in mare. I test in mare sono stati condotti per alcuni giorni in coordinamento con la compagnia aerospaziale e di difesa israeliana Elbit Systems, l'aeronautica israeliana e funzionari con il dipartimento di ricerca e sviluppo del ministero della Difesa.Yaniv Rotem, responsabile della ricerca e sviluppo militare presso il Ministero della Difesa, ha spiegato in un comunicato dell'agenzia che il sistema laser, attualmente installato su un aereo leggero civile, è stato in grado di bloccare obiettivi nel raggio di oltre un chilometro con una precisione del 100%. Sebbene il rilascio della Difesa riveli pochi dettagli delle attuali capacità del sistema, il Jerusalem Post ha citato Rotem come indicante che il sistema è in grado di distruggere il bersaglio previsto "indipendentemente dalle condizioni meteorologiche". Rimane anche bloccato sul bersaglio fino a quando non viene considerato abbattuto. Tra qualche anno, Rotem ha indicato che il sistema laser dovrebbe avere un'autonomia effettiva di 20 chilometri con una potenza di 100 kilowatt. Il funzionario della Difesa ha anche comunicato che il ministero intende installare il sistema laser su un aereo più grande prima di intraprendere la fase di prova successiva, con il sistema che alla fine verrà trasferito su un'altra piattaforma aerea non ancora divulgata.Rotem ha affermato inoltre che in tra 10 anni, il sistema potrebbe cancellare obiettivi situati a diverse centinaia di chilometri di distanza. Il ministro della Difesa israeliano Benny Gantz ha salutato lo sviluppo come "l'ennesima pietra miliare" negli sforzi dell'agenzia, notando in una dichiarazione che il successo aereo è "significativo sia in termini di economicità che di capacità di difesa".Il sistema aereo, che secondo quanto riferito non sarà utilizzato per abbattere i palloni incendiari dalla Striscia di Gaza, è solo una parte della più grande iniziativa del ministero della Difesa per sviluppare tre strutture laser ad alta potenza sia aeree che terrestri, e possono funzionare su una piattaforma manovrabile per difendere le truppe. Rotem ha detto alla pubblicazione che il sistema a terra sarà dotato di un laser da 100 kilowatt che ha un raggio d'azione fino a 10 chilometri. Tuttavia, tale sistema, che sarà più probabilmente utilizzato come rinforzo lungo Gaza, non dovrebbe essere operativo fino al 2024.

