Instagram, Khaby Lame supera Chiara Ferragni

Instagram, Khaby Lame supera Chiara Ferragni

Continua il travolgente successo della superstar di TikTok, che spopola anche su altri social media: su Instagram ora ha addirittura più follower della regina... 22.06.2021, Sputnik Italia

Khaby Lame non si ferma più.La star di TikTok, terzo sulla piattaforma per numero di follower in assoluto, mette la freccia anche su Instagram superando addirittura Chiara Ferragni. Il ragazzo di Chivasso ha infatti raggiunto i 24 milioni di follower sul social media dedicato a foto e video, contro i 23,9 milioni della popolarissima imprenditrice digitale.La storia di Khaby è tanto ordinaria quanto incredibile: faceva l’operaio ma ha perso il lavoro con la pandemia, iniziando a registrare i primi video durante il lockdown.Le sue parodie semplici ed efficaci, che prendono in giro i video che girano in rete con i trucchi per rendere la vita più semplice, hanno in brevissimo tempo conquistato i cuori di milioni di persone nel mondo grazie alla loro comicità semplice e immediata eppure così arguta.Dove arriverà di questo passo Khaby?

