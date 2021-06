https://it.sputniknews.com/20210622/incidente-mortale-sulla1-auto-camion-e-auto-in-fiamme-chiudono-lautostrada-11840937.html

Incidente mortale sull’A1, auto camion e auto in fiamme chiudono l’autostrada

Incidente mortale sull’A1, auto camion e auto in fiamme chiudono l’autostrada

Un importante incidente sull'A1, in cui si contano vittime, sta paralizzando il traffico dividendo l'Italia in due. Distribuita acqua ai conducenti... 22.06.2021, Sputnik Italia

Il bilancio è di due morti a seguito del pauroso incidente che ha coinvolto due camion sull’autostrada A1 tra Piacenza e Fiorenzuola al chilometro 67, in direzione Milano.Un autotreno e un’autocisterna si sono scontrati all’altezza di Cadeo in circostanze ancora da chiarire, ed hanno preso fuoco. Anche un’auto che sopraggiungeva è stata avviluppata dall’incendio, ma le due donne di nazionalità tedesca sono uscite dalla propria auto illese.Secondo una prima ricostruzione riportata dal quotidiano piacentino Libertà, l’autotreno avrebbe tamponato con violenza l’autocisterna causando l’incendio immediato dei due mezzi pesanti. Per gli autisti non c’è stato nulla da fare.Lunghe code in autostradaAutostrade per l’Italia riporta 4 chilometri di coda verso Bologna e 5 chilometri di coda in direzione Milano. Inoltre sono segnalati 7 chilometri di coda all’uscita obbligatoria di Fiorenzuola in direzione Milano e 9 chilometri di coda all’uscita di Piacenza Sud in direzione di Bologna.Sempre Autostrade per l’Italia comunica che “Il traffico in direzione Milano verrà deviato sulla A21 Torino-Piacenza, seguire verso Brescia e prendere poi la A4 Torino-Trieste in direzione di Milano. In alternativa per chi dalla A14 Bologna-Taranto è diretto verso Milano si consiglia di prendere la A13 Bologna-Padova in direzione nord e poi la A4 Torino-Trieste in direzione di Milano”.Per aggiornamenti, chi è in viaggio potrà seguire anche il canale Twitter My Way Autostrade per l’Italia.

