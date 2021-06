https://it.sputniknews.com/20210622/guerra-aperta-nel-m5s-tra-grillo-e-conte-e-si-fa-strada-lipotesi-del-partito-dellex-premier-11845980.html

Guerra aperta nel M5S tra Grillo e Conte. E si fa strada l'ipotesi del partito dell'ex premier

Guerra aperta nel M5S tra Grillo e Conte. E si fa strada l'ipotesi del partito dell'ex premier

Secondo le indiscrezioni pubblicate dall'Adnkronos l'ex premier sarebbe ad un passo dallo strappo. E sulla "rifondazione" del Movimento c'è lo spettro dei ricorsi da parte dei delusi per il divorzio da Rousseau.

2021-06-22T20:11+0200

2021-06-22T20:11+0200

2021-06-22T20:11+0200

giuseppe conte

m5s

beppe grillo

politica

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/10/10140929_1:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_60905c9b9c97d2c2b0b124da999a05f6.jpg

Conte e Grillo ai ferri corti, con l’ex premier che sarebbe ad un passo dallo strappo. A raccontare il dietro le quinte di queste ore è l’agenzia di stampa Adnkronos che parla di “diffidenze reciproche” e “divergenze sullo statuto”. Una frattura difficilmente componibile, che potrebbe portare anche all’ipotesi più estrema, quella del divorzio, con l’”avvocato del popolo” che potrebbe optare per la costituzione di un nuovo partito. Anche la sindaca Virginia Raggi, ai microfoni di Rai 1 ammette che c’è “un confronto in atto”. Ma poi aggiunge che in parte la guerra interna è “enfatizzata dai media” e che alla fine “troveranno loro la soluzione”. Si sta “riflettendo sui dettagli”, spiega la sindaca, che parla di un “Movimento in fase di evoluzione”. Intanto, però, è slittata la presentazione del nuovo statuto, in programma per giovedì. Il rinvio, sempre stando alle indiscrezioni pubblicate dall’Adnkronos, è a data da destinarsi. Prima di riprogrammare l’appuntamento, infatti, potrebbe essere necessario un nuovo faccia a faccia tra i due leader. Le voci che si rincorrono parlano, non a caso, di un arrivo “imminente” di Grillo nella Capitale. Ma tra i problemi non c’è solo quello della differenza di vedute tra il garante e l’ex premier, che vorrebbe campo libero. Infine, c’è il nodo sull’utilizzo dei dati. Dopo l’addio a Rousseau da un po’ di tempo c’è una situazione di stallo relativa alle nuove iscrizioni, ma anche alle disiscrizioni dal partito, che secondo gli esperti potrebbe portare i grillini ad essere accusati di “data breach” per aver tenuto in “ostaggio” per troppo tempo milioni di dati.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Alessandra Benignetti https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Alessandra Benignetti https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alessandra Benignetti https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

giuseppe conte, m5s, beppe grillo, politica