Filippine, presidente Duterte minaccia di arrestare chi non vuole vaccinarsi contro il Covid

Durante un discorso nella tarda notte di lunedì, Duterte ha affermato di essere esasperato dai filippini che rifiutano di ricevere il vaccino, rilevando che possono diventare portatori del virus. Il presidente ha consigliato ai suoi connazionali che rifiutano di farsi vaccinare di lasciare il Paese, altrimenti "ordinerà agli amministratori locali di schedare le persone che rifiutano di essere vaccinate", come citato dall'emittente CNN Filippine. La campagna di vaccinazione nazionale è stata avviata lo scorso marzo. Da allora sono state vaccinate più di 8 milioni di persone. Il governo punta a immunizzare circa la metà dei 108 milioni di abitanti entro la fine dell'anno. Da metà maggio il tasso di infezione giornaliero ha ripreso a salire dopo una relativa pausa ad aprile. Inoltre nel Paese sono state rilevate diverse nuove varianti di coronavirus, incluso il ceppo Delta, identificato per la prima volta in India, che si distingue per essere più contagioso e resistente alle difese immunitarie rispetto alle altre varianti.

