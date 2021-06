Fatturato dell’Industria italiana: eccezionali crescite ad aprile 2021

https://it.sputniknews.com/20210622/fatturato-dellindustria-italiana-eccezionali-crescite-ad-aprile-2021-11840078.html

Forte balzo in avanti del fatturato dell'industria italiana rispetto al periodo della prima chiusura di aprile 2020. Dati che fanno ben sperare per la ripresa. 22.06.2021, Sputnik Italia

Crescite di fatturato eccezionali per i principali raggruppamenti industriali italiani. Nel mese di aprile 2021 i beni strumentali sono aumentati del +171,1%, l’energia del +125,2%, i beni intermedi del +104,4% e i beni di consumo del +58,2% (incrementi tendenziali).Questo l’effetto post domanda repressa causata dalle chiusure e divieti agli spostamenti delle persone sul territorio italiano.Se si guarda alla media del trimestre febbraio-aprile, l’indice complessivo è cresciuto del +4,8%, rispetto al trimestre precedente.Confronto aprile 2020-2021I giorni lavorati sono stati 21 ad aprile 2020 e 2021. Il fatturato totale è cresciuto del +105,1% “in ragione del confronto con il dato estremamente basso di aprile 2020”, scrive l’Istat.Dinamica congiunturale in crescitaL’Istat, nel commentare i dati, fa notare che “l’indice destagionalizzato del fatturato dell’industria mostra a partire dalla fine dello scorso anno una dinamica congiunturale in continua crescita, salendo ad aprile ben al di sopra dei livelli precedenti la crisi”.Questi dati eccezionali vanno ovviamente inquadrati in una ottica di confronto con un periodo, aprile 2020, in cui le attività economiche subivano il peggior fermo di sempre.

