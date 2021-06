https://it.sputniknews.com/20210622/euro-2020-uefa-dice-no-allo-stadio-arcobaleno-a-monaco-di-baviera-11841568.html

Euro-2020, Uefa dice no allo stadio arcobaleno a Monaco di Baviera

"Nessun riferimento politico", così l'Uefa respinge l'iniziativa promossa dal sindaco socialdemocratico del capoluogo bavarese Dieter Reiter per esprimere... 22.06.2021, Sputnik Italia

La Uefa ha respinto la richiesta della Germania di illuminare l'Allianz Arena di Monaco di Baviera con i colori dell'arcobaleno, simbolo del movimento LGBT, durante la partita della fase a gironi di Euro-2020 tra la Germania e l'Ungheria, Paese che recentemente ha introdotto una nuova legge anti-LGBT. L'iniziativa per illuminare lo stadio con i colori dell'arcobaleno era stata promossa dal sindaco di Monaco di Baviera, il socialdemocratico Dieter Reiter.Per l'Uefa l'iniziativa dell'amministrazione del capoluogo bavarese non può concretizzarsi, in quanto troppo politica."Il razzismo, l'omofobia, il sessismo e tutte le forme di discriminazione sono una macchia nelle nostre società e rappresentano uno dei maggiori problemi che il gioco si trova ad affrontare oggi. Il comportamento discriminatorio ha rovinato sia le partite stesse che, fuori dagli stadi, i discorsi sullo sport che amiamo", si legge nel comunicato.All'inizio di questo mese il parlamento ungherese ha approvato una legge che vietava la pubblicazione di contenuti LGBT nei materiali scolastici o negli spettacoli televisivi dedicati ad un pubblico minorenne.

