Elon Musk a Torino per la Italian Tech Week: attesa per il confronto con John Elkann

Elon Musk a Torino per la Italian Tech Week: attesa per il confronto con John Elkann

Il fondatore di Tesla e Space X sarà l'ospite d'onore del grande evento italiano dedicato alla tecnologia.

2021-06-22

Il fondatore di Tesla, Space X e Neuralink, Elon Musk, sarà l’ospite d’onore dell’Italian Tech Week in programma per il prossimo 23 e 24 settembre a Torino. Si tratta della più grande conferenza sulla tecnologia organizzata nel nostro Paese, che chiama a raccolta da tutto il mondo imprenditori, startuppers, e investitori legati alle nuove tecnologie per discutere di innovazione e futuro. Oggi, sottolinea Repubblica presentando l’evento, supportato dalla media company Gedi, che si occuperà della diffusione dei contenuti, la maggior parte della ricchezza viene creata proprio dalla tecnologia e da quelle società che hanno dato vita nel giro di meno di cinquant’anni alla “quarta rivoluzione industriale”. Da Apple ad Amazon, passando per Google, Facebook e Tesla. Per questo Elon Musk, imprenditore “visionario”, pioniere della mobilità elettrica e della “democratizzazione” dello spazio, arrivando persino a lanciare campagne per colonizzare Marte, sarà tra gli ospiti più attesi. Il dialogo fra i due è atteso per la seconda giornata della kermesse, quella dedicata alla “corporate innovation”, che, sempre secondo quanto anticipato da Repubblica, farà il punto sulle nuove tendenze sul tema e sui trend emergenti nei diversi settori. Le conferenze, però, compresa quella di Elkann ed Elon Musk sarà trasmessa in streaming sui siti web dei quotidiani La Repubblica e La Stampa.

