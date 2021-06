https://it.sputniknews.com/20210622/ecco-le-lauree-che-fanno-accedere-a-stipendi-piu-alti-e-quelle-meno-pagate-11842875.html

Ecco le lauree che fanno accedere a stipendi più alti e quelle meno pagate

La laurea resta una carta in più da spendere quando si tratta di ricerca di un posto di lavoro, ma c'è differenza in termini di retribuzione ed i più pagati... 22.06.2021

Il nuovo rapporto 2021 di AlmaLaurea, il Consorzio interuniversitario italiano conferma che i laureati trovano occupazioni economicamente più soddisfacenti rispetto ad un diplomato ed hanno maggiori opportunità.Tuttavia c’è differenza tra percorsi di studi accademici e, purtroppo, permane la differenza tra uomini e donne, a vantaggio dei primi.In generale i laureati di primo livello ottengono una retribuzione media di 1.270 euro che sale a 1.364 euro per i laureati di secondo livello, questo ad un anno dalla laurea.Nel particolare sono i laureati di informatica e tecnologie ICT ad ottenere le retribuzioni migliori insieme ai laureati in ingegneria industriale e dell’informazione, che rispettivamente possono contare su 1.841 euro al mese e 1.837 euro mensili netti.I meno pagati sono quelli dei gruppo psicologico, educazione e formazione nonché arte e design, che non raggiungono i 1.300 euro.Quelli che seguono un percorso magistrale a ciclo unico, e che ricevono le retribuzioni più elevato sono gli appartenenti alle discipline mediche e farmaceutiche, con 1.789 euro mensili, mentre architettura e ingegneria civile, e ramo giuridico, raggiungono rispettivamente i 1.453 euro ed i 1.477 euro mensili.Anche il tasso di occupazione appare indicare le tendenze del momento, con informatica al 97,2% a 5 anni dalla laurea, seguita da ingegneria industriale al 96,4% ed economia al 91,8%. Arte e design sono le discipline che offrono gli sbocchi minori, con il 76,6% dei laureati che hanno trovato lavoro a 5 anni dal titolo accademico, preceduti dal letterario-umanistico (77,8%).

