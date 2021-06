https://it.sputniknews.com/20210622/domus-aurea-riapre-a-roma-con-raffaello-e-tante-innovazioni-tecnologiche-11842161.html

Domus Aurea riapre a Roma con Raffaello e tante innovazioni tecnologiche

Domus Aurea riapre a Roma con Raffaello e tante innovazioni tecnologiche

Riapre la Domus Aurea con un importante mostra che attraversa la storia dell'arte italiana beneficiando delle moderne tecnologie multimediali e immersive. 22.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-22T14:53+0200

2021-06-22T14:53+0200

2021-06-22T14:55+0200

cultura

Un tuffo nel passato, nell’Antica Roma che sa dare agli artisti di ogni epoca qualcosa di innovativo. Così fu nel 1480 per il Pinturicchio e il Signorelli che si calarono nelle grotte del Colle Oppio per scoprire, a lume di torce, le decorazioni magnifiche lasciate in eredità dai loro colleghi di epoca romana.E da qui riparte la Domus Aurea che riapre i battenti da mercoledì 23 giugno, con un percorso di visita dedicato al pittore Raffaello Sanzio del quale lo scorso anno sono stati celebrati i 500 anni dalla morte.Un nuovo percorso espositivo multimediale è ospitato presso la Sala Ottagona della residenza che fu dell’imperatore Nerone: “Raffaello e la Domus Aurea. L’invenzione delle grottesche”.La mostra immersiva era stata pensata proprio per il cinquecentenario del pittore italiano ed è stata rimandata a quest’anno per consentire ad un più ampio pubblico di ammirarla da vicino, fino al 7 gennaio 2022.La riscoperta della pittura antica… immersivaLo scopo della mostra è narrare l’eccezionale storia della riscoperta della pittura antica nelle “grotte” dell’originaria Domus Aurea di Nerone.Si parte quindi dalla Sala Ottagona per proseguire nei cinque ambienti limitrofi come le Stanze di Achille a Sciro e di Ettore e Andromaca, stanze affrescate dove si possono ammirare le tracce delle “grottesche”.Grazie al videomapping immersivo che ricostruisce le opere di Raffaello, animazioni e scenografie digitali accompagneranno il visitatore in un percorso nuovo, fatto di aneddoti sugli artisti del ‘500, arte generativa e morphing, oltre a collage digitali di elementi decorativi grotteschi e d’ispirazione surrealista.Presentazione della mostraLa mostra “Raffaello e la Domus Aurea. L’invenzione delle grottesche” è stata inaugurata lunedì 21 giugno alla presenza del ministro della Cultura Dario Franceschini. Nel video l’evento della presentazione. Sul sito dedicato https://raffaellodomusaurea.it tutte le informazioni.

cultura