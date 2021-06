https://it.sputniknews.com/20210622/cremlino-putin-informa-la-merkel-dei-risultati-del-vertice-russia-usa-11846309.html

Cremlino: Putin informa la Merkel dei risultati del vertice Russia-USA

Il Cremlino ha reso noto che martedì il presidente russo Vladimir Putin ha informato il cancelliere tedesco Angela Merkel tramite una conversazione telefonica... 22.06.2021, Sputnik Italia

Putin ha anche detto alla Merkel che garantire la sicurezza del continente europeo è possibile solo attraverso sforzi congiunti. Putin e Biden hanno tenuto il loro primo incontro dal vivo presso la Villa La Grange, in riva al lago a Ginevra, il 16 giugno. I due leader hanno affrontato un'ampia gamma di questioni relative alla stabilità strategica, come la sicurezza informatica e alcune questioni regionali, tra cui Ucraina e Afghanistan.Putin e la Merkel sottolineano l'importanza di preservare la memoria della Seconda Guerra Mondiale Nella loro conversazione telefonica, i due leader hanno anche sottolineato l'importanza di preservare la memoria storica dei tragici eventi della Seconda Guerra Mondiale, per i russi Grande Guerra Patriottica. La Merkel ha espresso i suoi sentimenti di empatia per i problemi e le sofferenze causate dalla guerra scatenata dai nazisti; Vladimir Putin ha affermato che la Russia ha apprezzato la sua partecipazione e quella del presidente federale Frank-Walter Steinmeier agli eventi commemorativi in Germania. Il 22 giugno ricorre l'80° anniversario dell'invasione dell'Unione Sovietica da parte della Germania nazista. La guerra che ne seguì costò la vita a quasi 27 milioni di soldati e civili sovietici.

