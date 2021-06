https://it.sputniknews.com/20210622/covid-teoria-fuga-da-laboratorio-giornalista-svedese-afferma-costretta-interrompere-ricerche--11836632.html

Covid, Teoria fuga da laboratorio, giornalista svedese afferma: "Costretta interrompere ricerche"

Covid, Teoria fuga da laboratorio, giornalista svedese afferma: “Costretta interrompere ricerche”

La giornalista scientifica Bodil Appelquist, che lavora per l'emittente nazionale svedese SVT, ha affermato di aver dovuto smettere di fare ricerche sulla... 22.06.2021

La Appelquist ha azzardato che l'Agenzia svedese per le emergenze civili (MSB) e i media, abbiano etichettato troppo presto come mera ‘teoria del complotto’, la versione secondo cui il Covid-19 possa aver avuto origine in laboratorio.Appelquist ha affermato che all'inizio della pandemia era stata contattata da diversi ricercatori che pensavano che avrebbe dovuto dare un'occhiata più da vicino al laboratorio nella città cinese di Wuhan, dove sono stati rilevati i primi casi di Covid.La giornalista ha riferito di non aver avuto il tempo di fare ricerche approfondite perché la sua proposta è stata accolta con tale esitazione e domande dal suo staff editoriale che ha dovuto rinunciare al progetto."Non voglio assolutamente essere vista come una teorica della cospirazione. Sarebbe devastante per me come giornalista", ha detto la Appelquist. "Tuttavia, il fatto che non abbiamo osato neppure provare a vedere la cosa in modo diverso, credo sia piuttosto grave", ha aggiunto.Il media Världen Idag ha chiesto all'emittente SVT perché il gigante della televisione di stato abbia impiegato così tanto tempo per cambiare posizione e iniziare a riferire sulla versione delle possibili origini da laboratorio.Le origini della pandemia COVID-19 rimangono per il momento sconosciute. Tuttavia, la teoria che il virus possa aver avuto origine in un laboratorio e sia trapelato accidentalmente è stata inizialmente bollata con veemenza come una cospirazione pericolosa, nonostante già in passato si siano verificate fughe di laboratorio pericolose.L'elenco noto di incidenti di biosicurezza correlati ai laboratori in tutto il mondo include infezioni accidentali acquisite in laboratorio e rilasci di agenti patogeni letali - tra cui antrace, SARS, afta epizootica ed Ebola - problemi di contenimento durante il trasporto, incidenti per esposizione ad agenti patogeni letali al personale di laboratorio, nonché smaltimento improprio di rifiuti contaminati e fuga di animali da laboratorio.Mentre l'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump e i suoi collaboratori hanno ricevuto molte critiche per aver suggerito che il virus abbia avuto origine al laboratorio cinese, il suo successore Joe Biden ha ordinato alle agenzie di intelligence della nazione di ampliare le indagini per capire se il coronavirus sia emerso naturalmente saltando da una specie all’altra, oppure sia trapelato accidentalmente dall'Istituto di virologia di Wuhan. Questo ha segnato un punto di svolta nel tono dei media mainstream e nell'approccio dei giganti dei social media. Tra gli altri, Facebook ha smesso di trattare la teoria del "Covid artificiale" come una teoria del complotto.

