Colpaccio Netflix, arruola Steven Spielberg per realizzare serie tv e Film

Netflix sottoscrive un accordo dall'effetto mediatico significativo con il grande regista statunitense ed entro l'anno potrebbero arrivare già i primi film. 22.06.2021, Sputnik Italia

La società statunitense di intrattenimento Netflix ha annunciato di aver sottoscritto un accordo pluriennale con lo studio Amblin Partners di proprietà del grande registra Steven Spielberg.Con lo studios di Spielberg, Netflix realizzerà una serie di film originali già a partire da quest’anno.Alla fine pare che anche Spielberg sia costretto a cedere alle sirene delle piattaforme di streaming, lui che si è sempre schierato a difesa delle sale cinematografiche tanto da dirsi perplesso per la presenza agli Oscar di film proposti solo in streaming e non anche nelle sale.Amblin Partners ha un contratto anche con la Universal Pictures rinnovato proprio nel mese di dicembre 2020. Gli studios di Spielberg lavoreranno in parallelo per le due società, e c’è da giurarci che ci sarà un gran lavoro da fare.Ad ogni modo non è detto che i film saranno diretti da Steven Spielberg, perché il contratto è con la sua società.

