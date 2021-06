https://it.sputniknews.com/20210622/aspettative-sbagliate-sorella-di-kim-jong-un-rifiuta-prospettive-di-ripresa-dei-colloqui-usa-11837858.html

"Aspettative sbagliate": sorella di Kim Jong-un rifiuta prospettive di ripresa dei colloqui USA

"Aspettative sbagliate": sorella di Kim Jong-un rifiuta prospettive di ripresa dei colloqui USA

22.06.2021

Kim Yo-jong, la sorella del leader nordcoreano, ha respinto le prospettive di ripresa dei colloqui con gli Stati Uniti, ha riferito la Korean Central News Agency (KCNA). Kim, la cui influenza nel governo è cresciuta negli ultimi anni, ha detto che gli USA hanno le aspettative "sbagliate" per un dialogo con Pyongyang e si trovano ad affrontare "una maggiore delusione". La sua dichiarazione arriva diversi giorni dopo che il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti Jake Sullivan ha detto che la Casa Bianca è pronta a negoziare con Pyongyang sul programma nucleare di quest'ultima, ma è in attesa di un "segnale più chiaro". Sullivan ha descritto le recenti dichiarazioni di Kim Jong-un riguardo ai legami con gli Stati Uniti come "interessanti". In maggio, il leader della Repubblica Democratica Popolare di Corea ha detto ai funzionari in occasione di un'importante riunione del partito al governo che avrebbero dovuto essere preparati sia al dialogo che allo scontro con gli Stati Uniti. Nel suo discorso, Kim Jong-un si è astenuto dalla retorica bellicosa contro gli Stati Uniti, che è stato il solito modus operandi di Pyongyang nei rapporti con Washington.Anche gli Stati Uniti hanno dato segnali contrastanti sul modo in cui vogliono impegnarsi con la Corea del Nord. Durante la campagna presidenziale, Joe Biden ha definito Kim Jong-un un "delinquente" e ha insistito sul fatto che la revoca delle sanzioni economiche paralizzanti sulla RPDC avverrà solo dopo che la leadership nordcoreana accetterà di denuclearizzare. La Corea del Nord, a sua volta, ha definito Biden un "cane rabbioso" che "deve essere picchiato a morte con un bastone". Dopo aver assunto l'incarico, il democratico ha attenuato la retorica, con la Casa Bianca che ha detto che prenderà un approccio "calibrato" e non farà più affidamento sulla contrattazione o sulla pazienza.

