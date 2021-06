https://it.sputniknews.com/20210622/al-pentagono-preoccupazione-per-distruzione-portaerei-da-parte-della-russia-11847167.html

Al Pentagono preoccupazione per "distruzione" portaerei da parte della Russia

Gli Stati Uniti sono allarmati a seguito della "distruzione" simulata di una portaerei nemica da parte della Russia vicino alle Hawaii. 22.06.2021, Sputnik Italia

marina russa

marina usa

usa

russia

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/138/32/1383253_0:618:2543:2048_1920x0_80_0_0_1d1cd1a69e744d09604289b7291d035f.jpg

Un'esercitazione della Marina russa "vicino alle Hawaii", che simula la distruzione di portaerei nemiche, è una minaccia senza precedenti per gli Stati Uniti. Lo scrive Thomas Newdick su 'The Drive'. Il ministero della Difesa russo intanto ha riferito che le proprie esercitazioni navali si stanno svolgendo a 4.600 chilometri a sud-est delle Isole Curili. Tre cacciatorpediniere di classe Arleigh Burke e una motovedetta Sentinel hanno assistito alle attività della Marina russa nell'Oceano Pacifico. In risposta a queste manovre, afferma Newdick, l'aviazione statunitense ha azionato un gruppo di caccia F-22A Raptor nell'area. Secondo l'autore dell'articolo, l'attività della flotta russa è legata ai test statunitensi sui nuovi sistemi di difesa missilistica.

usa

russia

