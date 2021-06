https://it.sputniknews.com/20210622/addio-allesame-di-stato-alla-camera-arriva-il-ddl-per-la-laurea-abilitante-11838980.html

Addio all'esame di Stato: alla Camera arriva il ddl per la laurea abilitante

Arriva in aula alla Camera il ddl sulle lauree abilitanti che eliminerà l'esame di Stato per alcune professioni. La misura potrebbe entrare in vigore già nel... 22.06.2021, Sputnik Italia

Sarà una delle prime riforme del Pnrr italiano, appena promosso dalle istituzioni europee, quella dell’abolizione degli esami di Stato per medici, odontoiatri, farmacisti, psicologi e veterinari, a partire dal 2022. Sarà sufficiente la laurea per ottenere l’abilitazione all’esercizio della professione. È quello che è già accaduto per i neo laureati in medicina durante l’emergenza Covid. Ora la procedura potrebbe essere estesa anche agli altri ordini professionali per facilitare l’accesso al mercato del lavoro. Basterà, infatti, la richiesta dell’ordine di riferimento o del ministero per cancellare l’esame di Stato per l’abilitazione alla professione.La parola d’ordine è “semplificare”, ha spiegato ieri il deputato del M5S Alessandro Melicchio, velocizzando l’accesso al mercato del lavoro eliminando “quel periodo, da sei mesi a un anno, che intercorre tra il conseguimento del titolo accademico conclusivo del corso di studi e la partecipazione alla prima sessione utile per l'esame di Stato". Con la possibilità di dire addio agli esami di Stato, ha spiegato ancora il deputato del Pd, citato dalla stessa emittente, si potrà “modernizzare e rendere più competitiva l'offerta formativa nazionale, favorendo l'ingresso nel mondo del lavoro di giovani laureati e laureate grazie a percorsi abilitanti e professionalizzanti”, rispondendo così “ai mutevoli bisogni delle professioni, alle sfide di competitività del mercato e alle richieste di sviluppo tecnologico, economico e sociale".

