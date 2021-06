https://it.sputniknews.com/20210622/17-enne-vuol-vaccinarsi-ma-i-genitori-sono-no-vax-lui-li-trascina-in-tribunale-11844479.html

17 enne vuol vaccinarsi, ma i genitori sono no vax, lui li trascina in tribunale

17 enne vuol vaccinarsi, ma i genitori sono no vax, lui li trascina in tribunale

Per gli adolescenti favorevoli alla vaccinazione contro il coronavirus, ma figli di no vax, è un problema esercitare il proprio diritto a ricevere il vaccino. 22.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-22T16:54+0200

2021-06-22T16:54+0200

2021-06-22T16:54+0200

coronavirus in italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/12/10283023_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_ac40dd598d90f7601907795975bfa93a.jpg

Un 17 enne di Firenze sfida i genitori no vax e chiede all’Associazione degli avvocati matrimonialisti della Toscana di aiutarlo a trovare il modo di potersi vaccinare. I genitori, entrambi contrari alla vaccinazione e non sposati, gli hanno negato il consenso a ricevere il vaccino contro la Covid-19.Il ragazzo è talmente determinato da essere pronto ad arrivare al presidente della Repubblica per esercitare quello che afferma essere il suo diritto alla vaccinazione. Perché lo vuol fare? perché è l’unico modo “per essere libero” racconta come riportato dall’Adnkronos.La sua richiesta è però tutt’altro che semplice, perché essendo minorenne non può rivolgersi a un legale per conferirgli il mandato, quindi dovrebbe essere la scuola o altra istituzione a doversi fare carico di attivare il servizio sociale territoriale per avviare un ricorso innanzi al tribunale competente.Attraverso altra strada, il giovane potrebbe rivolgersi al Garante dell’infanzia e dell’adolescenza, oppure potrebbe rivolgersi all’ufficio interventi civili della procura minorile che raccoglierebbe in un verbale la sua volontà e da qui si aprirebbe un procedimento presso il tribunale dei minorenni. In quest’ultimo caso sarebbe il tribunale a nominare un curatore speciale che si farà carico dell’istanza del minore contro i suoi genitori.I giovani il vaccino e i genitori no vaxL’avvocato Gianni Baldini che segue il caso, ha affermato che il caso del 17 enne non è l’unico. Sono molti i giovani adolescenti che vorrebbero vaccinarsi ma sono ostacolati da genitori no vax, oppure si ritrovano con genitori separati o divorziati che hanno una opinione opposta anche sulla vaccinazione del proprio figlio o figlia.E dal momento che i minorenni soggetti all’autorità genitoriale non possono decidere per la propria salute, il tema è diventato particolarmente scottante e delicato da trattare.Parola al giudice quindi, o al presidente della Repubblica.

2

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus in italia