Vaccinazione eterologa, Sileri: "Errore di comunicazione del Ministero dlela Salute"

Anche il sottosegretario alla Salute ha voluto rassicurare circa l'utilizzo di sieri differenti per la vaccinazione 21.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-21

"Sul mix vaccinale c'è stato errore di comunicazione da parte del ministero della Salute". Ad ammetterlo, in un'intervista al quotidiano La Stampa, è il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri. Sileri ha quindi concluso, spiegando che AstraZeneca continua ad essere autorizzato dall'Ema al di sopra dei 18 anni, e che pertanto il richiamo con tale vaccino resta un'opzione valida.Le rassicurazioni dell'AifaNella giornata di ieri l’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), nella persona del direttore generale Nicola Magrini, ha rassicurato circa la possibilità di potersi vaccinare utilizzando un mix di sieri.“Nelle decisioni assunte in questa fase di pandemia, meno pesante di qualche settimana fa, la scelta è stata fatta per evitare che in questa fase alle popolazioni giovani siano potenzialmente offerti vaccini che hanno un rischio molto remoto di un evento grave, e pertanto la sicurezza è stata privilegiata per garantire a tutti dei vaccini massimamente sicuri”, ha spiegato a RaiNews il dirigente dell’Aifa", ha chiarito Magrini, ribadendo che le decisioni dovrebbero lasciare "fiducia e il massimo di tranquillità".

