Tragedia a Crema, annegati due giovani nel canale Vacchelli

Tragedia a Crema, annegati due giovani nel canale Vacchelli

Le vittime sono Sakshi Panesar, che aveva 18 anni e abitava a Soncino, in provincia di Cremona e il coetaneo Hartik Kumar Sharma, residente a Gualtieri, Reggio...

I due ragazzi probabilmente stavano camminando lungo un tratto di campagna vicino al canale quando la ragazza è scivolata e l'amico si è precipitato per salvarla.Questa potrebbe essere la dinamica che ha portato alla morte dei due giovani di origine indiana che sono caduti nel canale Vacchelli, nel cremonese. Il canale possiede sponde cementate, che probabilmente hanno impedito ai due giovani di salvarsi.Verso le 13 di oggi pomeriggio è stato recuperato il cadavere della ragazza, mentre per il corpo del ragazzo sono stati impegnati oltre al gommone dei Vigili del fuoco, anche un elicottero dei Forestali.Sul caso indagano ora i Carabinieri.Al momento le ipotesi sono al vaglio degli inquirenti, l'ipotesi più accreditata è che uno dei due sia scivolato nel canale e l'altro abbia tentato di salvare l'amico. E' stata per il momento esclusa l'ipotesi di un gesto violento.

