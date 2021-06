https://it.sputniknews.com/20210621/solstizio-destate-polizia-britannica-interrompe-raduno-dei-druidi-a-stonhenge---video-11828908.html

Solstizio d'estate, polizia britannica interrompe raduno dei druidi a Stonhenge - Video

Solstizio d'estate, polizia britannica interrompe raduno dei druidi a Stonhenge - Video

Quanto accaduto ha spinto le autorità di Avebury, dove si trova un'altra importante struttura megalitica, a limitare l'accesso. 21.06.2021

Gli agenti di polizia del Wiltshire hanno disperso un raduno non autorizzato di druidi a Stonehenge la mattina del 21 giugno, anche se non è ancora noto se qualcuno sia stato arrestato, scrive il Daily Mail.Il gruppo di adoratori del sole si era riuniti per celebrare il solstizio d'estate nell'antico sito, ignorando tutte le restrizioni imposte a causa della situazione COVID-19 nel Regno Unito, dove il numero di casi è nuovamente aumentato significativamentenelle ultime settimane a causa diffusione del Delta variante.In seguito a quanto accaduto, un dipartimento di polizia locale ha limitato l'accesso a parte del Ridgeway vicino al cerchio di pietre di Avebury a causa dei timori che le restrizioni a Stonehenge possano portare le persone a radunarsi lì.Situato nel Wiltshire, in Inghilterra, Stonehenge è uno dei monumenti preistorici più famosi al mondo, che attrae oltre un milione di visitatori ogni anno. I ricercatori stanno ancora lottando per conoscere le origini e gli scopi del monumento che risale al 3000 aC.

